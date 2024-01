Ces 2024, i segreti del nuovo fastback elettrico Togg T10F

A giudicare dalle informazioni fin qui fornite e dall'impressione riportata dopo un breve 'contatto statico sullo stand Togg al Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas le aspirazione che il nuovo costruttore turco ripone nella fastback elettrica T10F sembrano essere più che giustificate.

E non solo per il look solido ed elegante, firmato come il precedente suv T10X da Pininfarina, ma anche per l'elevata qualità esterna ed interna e - soprattutto - per la presenza di dotazioni insolite per un modello di segmento C non Premium.

T10F è infatti un concentrato di tecnologia, come l cruscotto digitale, l'internet a bordo, la ricarica V2L e la connettività smart basata sulla tecnologia Ultra-Wideband, ma anche una importante 'promessa' (quando sarà sul mercato nel 2025) di servizi e App assolutamente innovativi.

Togg si è infatti impegna - lo ha ribadito il ceo Gürcan Karakaş - a migliorare i suoi dispositivi intelligenti ridefinendo l'esperienza di mobilità e sviluppando soluzioni per una vita intelligente in modo da rendere la quotidianità degli utenti più facile e piacevole.

Grazie all'integrazione a bordo di Internet mobile ad alta velocità, il T10F è un comodo hotspot Wi-Fi, capace di garantire agli utenti una connessione costante. Togg T10F - che dare accesso all'ecosistema Trumore che offre esperienze personalizzate e funzioni intelligenti - protegge però i dati personali degli utenti e l'integrità digitale del dispositivo stesso attraverso la tecnologia blockchain.

Costruito sulla stessa piattaforma del primo modello di successo di Togg, il suv di segmento C T10X, il nuovo fastback T10F utilizza una struttura monoscocca realizzata in acciaio ad alta resistenza. Questa soluzione garantisce così l'integrità del vano passeggeri e la protezione per i componenti più delicati come il pacco batterie, e conferendo anche maggiore rigidità al telaio.

La stabilità è ulteriormente migliorata da una distribuzione dei pesi attentamente studiata e da un baricentro abbassato.

Grazie alle sospensioni anteriori indipendenti McPherson e alle sospensioni posteriori integral multilink completamente indipendenti, il team di ingegneri ha lavorato per assicurare che il T10F sia in grado di offrire una combinazione ottimale fra una guidabilità sportiva e dinamica e la capacità di rimanere confortevole e raffinata nei lunghi percorsi.

T10F è stato inoltre progettato per ottenere una valutazione di sicurezza Euro NCAP a cinque stelle, il T10F è dotato di avanzati sistemi di sicurezza che si integrano con la sua robusta struttura monoscocca. È equipaggiato con sette airbag di serie, insieme a una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas) che possono evolvere attraverso apprendimento continuo e l'aggiornamento automatico over-the-air (Ota).

Questi includono un evoluto cruise control adattativo con funzionalità stop-and-go che lavora in coordinazione con un sistema di rilevamento segnaletico, un evoluto sistema di mantenimento della corsia e l'avviso di abbandono della corsia.

Il nuovo device Togg sarà inoltre dotato di telecamera a vista panoramica, di assistenza per gli angoli ciechi, di allerta attenzione del conducente, di controllo elettronico di stabilità avanzato e di assistenza automatica al parcheggio.

E Togg T10F porterà sul mercato anche l'inedita funzione Rush Hour Pilot (disponbile nel modelli di livello V2) che consente agli utenti di staccare le mani dal volante nel traffico intenso fino a 15 km/h,

