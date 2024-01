Ces 2024, Vw apre a sorpresa le porte della futura Golf GTI

La prossima generazione dell'iconica Golf è pronta al debutto (arriverà nel corso dell'anno) e finalmente si possono ammirare i suoi dettagli tra cui la moderna plancia e diversi elementi come le ruote e lo spoiler anteriore che ne esaltano la dinamicità.





Cioè è stato possibile grazie alla presenza della nuova Golf GTI sul palco dove Volkswagen ha presentato, nell'ambito del Ces 2024 di Las Vegas, i nuovi servizi ChatPro gestiti dall'intelligenza artificiale e la contemporanea diffusione da parte della Casa di Wolfsburg di alcune immagini dello stesso esemplare con mascheratura. Anche se nel cambiamento 'nulla è cambiato' com'è tradizione per la Golf spiccano soprattutto le modifiche agli interni.

Anche in questo modelli i tanto criticati controlli touch sul volante sono stati sostituiti con pulsanti e interruttori convenzionali vecchio stile ma molto più funzionali.

Il grande display centrale per l'infotainment è retroilluminato per migliorare l'azionamento dei controversi controlli a scorrimento ma questo non significa che ora ci siano comandi fisici convenzionali per riscaldamento e ventilazione.

Come con la maggior parte dei restyling di mezza età - come questo della ottava generazione Golf - non ci saranno modifiche alle lamiere e in generale al look della scocca. Sono però previsti nuovi fari, una griglia diversa (leggermente più stretta e più 'importante') e scudi paraurti rivisti nel disegno davanti i dietro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA