CES 2024, VinFast allarga il tiro con VF 3 e inedito pick-up

Nell'ambito della strategia di consolidamento della sua presenza negli Stati Uniti e di espansione globale, il costruttore vietnamita VinFast parteciperà anche quest'anno al Consumer Electronics Show (Ces) portando per la prima volta dal 9 al 12 gennaio al Las Vegas Convention Center il nuovo mini eSuv VF 3 e un inedito concept di veicolo elettrico. Con il debutto di due nuovi modelli in linea con la filosofia Venture Beyond - si legge nella nota - e con la presentazione della bici elettrica DragonFly e di ulteriori esperienze nell'ambito delle tecnologie, VinFast continua ad espandere la gamma di modelli elettrici rafforzando ulteriormente il suo impegno per la mobilità sostenibile e l'accessibilità dei veicoli a batteria.

Al Consumer Electronics Show 2024 VinFast esporrà anche il suo suv full-size VF 9 arricchito con un nuovo servizio di streaming a bordo, che permetterà ai partecipanti al Ces di vivere in auto un'esperienza unica in auto delle nuove tecnologie.

"Il Ces è una fiera sulla tecnologia di consumo - ha dichiarato la signora Tran Mai Hoa, vice ceo di VinFast Global con responsabilità delle vendite e del marketing - molto influente a livello globale e in particolare nel settore dei veicoli elettrici. La nostra presenza all'edizione 2024 conferma il nostro costante impegno nel dare forma al futuro del trasporto sostenibile. Siamo entusiasti di mostrare le innovazioni rivoluzionarie che ci spingeranno ulteriormente verso questo ambizioso obiettivo".

Il mini eSuv VF 3 è stato già presentato nella scorsa estate in VietNam, dove si sono aperti gli ordini in settembre per consegne nel terzo trimestre del 2024. Lungo solo 3 metri e 11 centimetri, ha tre porte ma può ospitare cinque persone.

L'azienda non ha fornito per il momento caratteristiche relative al motore elettrico e alla batteria, ma si sa che il sistema propulsivo dovrebbe permettere 285 km di autonomia e consentire ricariche rapide fino a 80 kW. Interessanti le anticipazioni sul prezzo, indicato al di sotto di 20mila dollari se venisse decisa l'esportazione in Usa.

Nessuna notizia ufficiale invece sul concept fatto realizzare in Italia espressamente per l'evento di Las Vegas. Si sa soltanto - attraverso i media asiatici - che dovrebbe trattarsi di un pick-up elettrico, derivato nella linea del frontale e della doppia cabina dall'esistente modello VF 8.

Ma con tutte le prerogative (seduta alta, assetto off-road, costruzione robusta del cassone, grandi ruote) che sono tipiche di questi veicoli tanto amati dai clienti Usa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA