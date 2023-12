Kia Italia lancia nuove Special Edition di Niro Ev ed Ev6

Kia Italia ha lanciato le nuove Special Edition di Niro Ev ed Ev6, pensate per un passaggio immediato e semplice verso un futuro di mobilità sostenibile. In particolare, Niro EV rappresenta per Kia un modello chiave nel percorso all'elettrificazione.

Con un'autonomia a trazione completamente elettrica di 460 km nel ciclo Wltp, 150 kW di potenza e una coppia di 255 Nm, Niro EV utilizza una batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh, che richiede 43 minuti per ricaricarsi dal 10-80% con un caricabatterie rapido cc. Ora, in ottica di ulteriore ampliamento della gamma, Kia Italia lancia sul mercato due nuove versioni.

Kia Niro Ev Business Special Edition, con un prezzo di listino pari a 40.950 euro, offre un equipaggiamento molto completo con navigatore da 10,25" con Apple CarPlay ed Android Auto, 7 anni di Kia Connect ed 1 anno di aggiornamenti gratuiti Over-The-Air, oltre all'assistenza automatica ai limiti di velocità, clima automatico, smart key e cerchi in lega da 17".

Grazie alle Promozioni Kia in corso, Niro Ev Business Special Edition è acquistabile con formula K Lease al prezzo concorrenziale di 29.950, comprensivi di EcoBonus statale. Viene inoltre lanciata la versione Style Special Edition che, ad un prezzo di listino pari a 47.950 euro, offre una serie di equipaggiamenti aggiuntivi.

Tra questi, highway driving assist, blind-spot collision avoidance assist, rear cross collision vvoidance assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, portellone ad apertura automatica, sedili in pelle artificiale riscaldabili e con funzione di supporto lombare e fari full Led. La personalizzazione estetica prevede inoltre barre sul tetto, vetri posteriori oscurati e skid plate cromati sia sul frontale che al posteriore.

Kia Ev6 è invece il primo Bev progettato e sviluppato da Kia sulla piattaforma dedicata Electric-Global Modular Platform (E-Gmp) e rappresenta il primo passo della transizione di Kia nell'era dell'elettrificazione con la sua grande autonomia, un sistema di ricarica ultraveloce a 800 V e stile da crossover.

Per dare ulteriore valore a questa vettura, Kia Italia ha pensato di inserire in gamma 2 nuove versioni, la Air Business al prezzo di 48.950 euro e la Air Special Edition Rwd e Awd, rispettivamente al prezzo di 58.450 euro per la versione a trazione posteriore e 61.950 euro per la versione a 4 ruote motrici e due motori da 325 cavalli di potenza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA