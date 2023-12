Toyota Land Cruiser 70, solo per il Giappone

Tra le Toyota Land Cruiser, la serie 70, che è stata introdotta sul mercato nel 1984, ha avuto grande successo, grazie alle sue caratteristiche da off-road pura, tanto da essere utilizzata in ambienti ostili, in tutto il mondo. Proprio partendo da queste proprietà nel fuoristrada, è stata riproposta in chiave moderna per il mercato giapponese.





Esteticamente si rifà al design del modello originale, con linee orizzontali e verticali che aiutano nella guida sui tracciati più impervi garantendo grande visibilità. Non mancano dettagli al passo con i tempi, come le firme luminose a LED.

Anche l'abitacolo riprende l'aspetto della vettura nata negli anni '80, ma con quel tocco tecnologico che fa parte delle auto di oggi. Sotto il cofano della Land Cruiser 70 troviamo un motore turbodiesel a iniezione diretta da 2,8 litri, che esprime 204 CV e 500 Nm di coppia massima, accoppiato ad un cambio automatico a 6 marce. Mentre sotto pelle c'è il classico telaio a longheroni degli off-road più autentici associato ai bloccaggi dei differenziali elettronici, al controllo della stabilità, al controllo attivo della trazione, all'assistenza nelle partenze in salita, ed al dispositivo che consente di tenere sotto controllo la velocità in discesa.

