Si chiamerà Milano la prima Sport Urban Vehicle dell'Alfa Romeo

Si chiamerà Milano la prima Sport Urban Vehicle della storia dell'Alfa Romeo che sarà presentata nel capoluogo lomabrardo nell'aprile 2024. E' il primo modello completamente elettrico del Biscione. Il nome è un tributo alla città dove tutto ebbe inizio il 24 giugno del 1910.

Con Alfa Romeo Milano, che verrà prodotta in Polonia, il marchio di Stellantis rientra nel segmento B, il più rilevante in Europa. "Con l'arrivo di Milano nel 2024, Alfa Romeo completa una Line-Up in grado di incontrare i desideri di tutti i nostri appassionati e non solo. Milano vuol essere simbolicamente un 'Bentornato' a tutti i nostri alfisti che, proprietari di Giulietta e Mito, erano in attesa di confermare il loro amore per Alfa Romeo; e un 'Benvenuto' a tutti coloro che sono alla ricerca di un'esperienza sportiva unica in questo segmento e della bellezza distintiva del design italiano - afferma Jean Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo - Milano è la prima pietra miliare nel processo di transizione del marchio all'elettrico e, così come Tonale, ha l'importante compito di rinforzare ulteriormente la presenza di Alfa Romeo a livello globale".

Dal 1910 la Croce, simbolo storico del capoluogo lombardo, ed il Biscione, stemma della casata nobiliare viscontea compongono il logo Alfa Romeo. Per oltre 60 anni (dal 1910 al 1972) il nome stesso della città è stato parte integrante del logo. A novembre il brand ha registrato una crescita del 34% sullo stesso mese del 2022.



