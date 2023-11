Nuova Volkswagen ID.7 tra tecnologia e comfort

Volkswagen schiaccia l'acceleratore sulla strada dell'elettrico e lancia la gamma ID.7 di nuova concezione. La berlina fast-back è stata appena eletta 'German Car of the Year 2024' da una giuria internazionale e, con una lunghezza di circa cinque metri e le migliori caratteristiche di comfort di sempre, entra di diritto tra le Volkswagen di livello superiore.



Protagonisti della nuova ID.7 sono la nuova trazione ad alta efficienza, l'elevata autonomia, la ricarica rapida, i rapporti di spazio generosi, gli interni completamente rivisitati e l'elevata qualità generale. La ID.7 sarà disponibile sui mercati di tutto il mondo, a partire dal mercato europeo.

"Il nostro nuovo modello ID.7 top di gamma - ha detto Thomas Schäfer, Ceo del marchio Volkswagen - è la dimostrazione del nostro impegno nei confronti di un'elettromobilità sempre più pratica e idonea ai lunghi spostamenti. Questa berlina offre elevata qualità, comandi intuitivi, efficienza e piacere di guida: 100% Volkswagen. Sono convinto che i nostri clienti saranno entusiasti di questa nuova vettura. La ID.7 fa parte degli undici nuovi modelli elettrici che immetteremo sul mercato entro il 2027".

Nella nuova ID.7, oltre alla trazione elettrica, debutta per la prima volta un intero pacchetto di innovazioni tecniche, a cominciare dal display head-up con realtà aumentata di serie che proietta le informazioni essenziali per la guida nel campo visivo del conducente, che in questo modo non deve distogliere lo sguardo dalla strada.

Al contempo, il nuovo display head-up modifica l'architettura del cockpit, in quanto la strumentazione classica è diventata molto più piccola. Questo consente al conducente di concentrare ancora meglio lo sguardo sul display head-up e sul traffico.

Volkswagen ha ampiamente ridefinito anche il sistema infotainment di serie, con un display touch da 38 centimetri (15 pollici), visivamente separato, e una struttura dei menu organizzata in modo intuitivo. I cursori touch per la regolazione della temperatura e del volume, posizionati sotto al display, sono illuminati.

L'interazione del conducente con la ID.7 è stata perfezionata grazie a un nuovo sistema di comandi vocali basato sul linguaggio naturale, che reagisce in modo interattivo ed esaustivo a comandi e domande, proprio come gli assistenti vocali degli smartphone.

La nuova ID.7 è dotata del nuovo sistema di trazione ad alta efficienza di nuova concezione di Volkswagen, denominato internamente App 550. Il modulo centrale di questo sistema di trazione è un nuovo motore elettrico. A oggi è il motore elettrico più potente e con la coppia più alta dei modelli ID.

Volkswagen.

L'energia è fornita dalla batteria agli ioni di litio disposta nel pianale a sandwich. A bordo della ID.7 Pro, pronta a debuttare sul mercato, è stata montata una batteria con una capacità netta di 77 kWh (lordi: 82 kWh). Seguirà una seconda versione della batteria con una capacità maggiore. Grazie alla batteria da 77 kWh, con un consumo WLTP combinato tra i 16,3 e i 14,1 kWh per 100 chilometri e un'autonomia fino a 621 chilometri2, la ID.7 Pro si contraddistingue per i suoi elevati livelli di percorrenza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA