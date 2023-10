Honda immagina la mobilità del futuro

Con il tema "Honda Dream Loop" il brand del Sol Levante ha portato al Japan Mobility Show i prodotti ed i servizi di mobilità sognati per il futuro, presentati dal ceo Toshihiro Mibe. Tra le proposte senza conducente troviamo il Cruise Origin, con cui lo spazio interno può essere utilizzato in modi diversi, ad esempio per tenere una riunione, o per divertirsi con la famiglia, in modo da trascendere i vincoli del tempo. Il veicolo CI-MEV a guida autonoma, invece, è pensato per quelle persone avanti con l'età, per le quali guidare e camminare risulta difficile, e per coloro che vivono in aree in cui non è disponibile il trasporto pubblico. Si tratta di un prodotto capace di offrire una mobilità facilmente accessibile che migliora la qualità della vita.

Sustania-C Concept, dal canto suo, è un esempio di auto costruita con resina acrilica, che viene riciclata e riutilizzata, e rappresenta una risposta sia per superare i vincoli della limitata disponibilità di risorse, che per raggiungere la sostenibilità ambientale.

Prelude Concept, infine, rappresenta il preludio ai modelli sportivi di Honda che verranno, è in fase di sviluppo, e lo stesso ceo del marchio, Toshihiro Mibe, ha consigliato di avere alte aspettative per il modello.



