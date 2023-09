Con Lunar Edition il pick-up Ram 1500 Trx cambia pelle

Si chiama Lunar la nuova edizione del pick-up 1500 Trx che Ram ha presentato lo scorso weekend in occasione del diciottesimo round del Campionato MxGp sul circuito di Maggiora, nel Novarese.

L'esclusivo modello è caratterizzato dalla nuova colorazione per gli esterni in Ceramic Grey ed è prodotto in edizione limitata, per andare ad ampliare la gamma dei veicoli leggeri del marchio americano, offrendo agli appassionati ancora più possibilità di personalizzazione.





A bordo pista, a Maggiora, Ram Europe ha svelato dal vivo il nuovo arrivato, così come ad aprile aveva presentato al mercato europeo il Ram 1500 TRX Havoc Edition in occasione della tappa di Pietramurata (Tn). In Piemonte, l'evento del marchio ha consentito ai partecipanti di vivere un'esperienza dedicata alla potenza del motore Hemi V-8 sovralimentato da 6,2 litri, sullo sterrato così come su una pista resa fangosa dalle forti piogge cadute.

All'evento ha partecipato anche il team manager del Red Bull Ktm Factory Racing, Tony Cairoli, a sottolineare l'importanza della partnership tra Ram e la casa motociclistica austriaca.

Il nuovo Ram 1500 Trx Lunar Edition rappresenta una versione esclusiva dell'iconico modello che è un punto di riferimento del segmento per potenza e prestazioni, ulteriormente arricchito con ancora più possibilità di personalizzazione e nuove opzioni di allestimento, tra combinazioni uniche di tecnologia, grafiche, prestazioni e aspetto esterno, disponibili direttamente dalla fabbrica.

Per quanto riguarda gli esterni, il gruppo di allestimento Trx Level 2 è stato ampliato con l'introduzione dell'esclusiva colorazione Ceramic Grey. Questa edizione speciale vanta anche un gradino estraibile per il pianale, quattro ganci regolabili per il fissaggio del carico e un rivestimento del pianale applicato a spruzzo.

Il modello è inoltre caratterizzato da contenuti dedicati come le grafiche Trx Edition sul cofano e sul pianale, cerchi neri da 18" con sistema antistallonamento bead-lock, un tetto panoramico apribile a doppio cristallo e un luce di arresto a Led montata sulla cabina.

Il Ram 1500 Trx Lunar Edition 2023, che sarà disponibile dalla prossima primavera, può contare sul propulsore più potente mai utilizzato su un pick-up, ovvero il motore Hemi V-8 sovralimentato da 6,2 litri e 702 CV, già presente nel Ram 1500 Trx Havoc Edition 2023. Il RAM 1500 TRX Lunar Edition 2023 sarà disponibile da questa primavera.

A Maggiora, in rappresentanza del marchio Ram, erano presenti anche Domenico Gostoli, Head of Ram & Dodge Brands Enlarged Europe, e Robert Graczyk, Head of Ram International, che hanno consegnato il premio Ram ai vincitori delle qualifiche del sabato.

"Ancora una volta - ha dichiarato Gostoli - questo premio sottolinea i valori che legano Ram e Mxgp come marchi, ma anche come comunità di appassionati. Questi eventi rappresentano punti di incontro importantissimi ed è sempre un grande piacere consegnare questo premio." "Essere qui oggi - ha commentato invece Graczyk - è fantastico. Il calore del pubblico, la potenza del nostro Ram 1500 Trx in un'edizione speciale esclusiva, la sensazione di vivere in prima persona le corse attraverso le emozionanti Ram Qualifying Race. E' meraviglioso".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA