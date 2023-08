Opel Vivaro tra i protagonisti al Caravan Solon 2023

Se il rinnovato successo di camper e roulotte testimonia la volontari di viaggiare, al Caravan Salon 2023 di Düsseldorf Opel si presenta pronta all'appuntamento con Opel Vivaro.

Il van della casa tedesca rappresenta per Opel il veicolo base perfetto per allestire un camper, come dimostreranno direttamente in fiera diversi specialisti dell'allestimento. Con Opel Vivaro, i clienti possono scegliere tra due diverse lunghezze, ovvero la 'M', con i suoi 4,95 metri, oppure la più grande 'L', che arriva misurare 5,30 metri.

Opel Vivaro M presentato allo stand di Opel a Düsseldorf è configurato nella versione due posti e offre spazio e capacità di carico variabili, in grado di soddisfare ogni esigenza. Le porte scorrevoli manuali su ciascun lato del veicolo consentono poi di entrare e uscire facilmente dall'abitacolo, mentre i vetri laterali e posteriori oscurati proteggono da sguardi indiscreti.

Differenziata e pensata per le diverse esigenze, anche le motorizzazioni, vista la possibilità di scegliere tra l'Opel Vivaro Electric a batteria, a zero emissioni locali, con 100 kW/136 Cv (batteria da 50 o 75 kWh), oppure i propulsori turbodiesel da 1.5 e 2.0 litri con potenze da 75 kW/102 Cv a 130 kW/177 Cv.



