Con Citroën Type Holidays il viaggio è in libertà

Il furgone-concept Type Holidays fa il suo debutto al Caravan Salon. L'evento dedicato ai veicoli per il tempo libero, in scena a Düsseldorf fino al 3 settembre, è infatti il palcoscenico scelto dalla casa francese per svelare la sua sintesi tra un modello iconico come Citroën Type H, e un veicolo moderno come lo SpaceTourer.

Il concept SpaceTourer sotto forma di Type H, è basato sul lavoro del carrozziere italiano Caselani, già partner di Citroën per una serie di carrozzerie neo-retrò per i suoi modelli. Il moderno SpaceTourer è un invito a viaggiare in modo diverso, da soli o in compagnia e senza vincoli. In particolare,

Type Holidays offre una totale libertà di movimento, grazie soprattutto alla sua altezza inferiore a 2 m, che gli permette di accedere ai parcheggi, in città e in spiaggia, così come di essere utilizzato ogni giorno, tutto l'anno. Il Citroën Type Holidays offre tutti i vantaggi del Citroën SpaceTourer: spaziosità, comfort, silenziosità, due porte laterali scorrevoli per un accesso e una ventilazione perfetti, un vetro del portellone posteriore ad apertura indipendente e molto altro ancora.

Per l'allestimento del furgone, Citroën si è invece rivolta a Bravia Mobil, azienda slovena che ha dotato il Citroën Type Holidays di tutti gli equipaggiamenti necessari per un'esperienza di viaggio ideale, dal un tetto rialzabile che permette di rimanere in piedi nello spazio abitabile interno al sedile a panca nella seconda fila che si apre per formare un comodo letto a due piazze. Non manca nemmeno un sistema di riscaldamento Webasto per garantire una temperatura ottimale a bordo.

