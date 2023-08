Motor Show di Chengdu, finestra sul mercato auto della Cina

L'edizione 2023 del Motor Show di Chengdu, che si aprirà il prossimo 25 agosto e durerà 10 giorni, ha una funzione strategica per il settore automobilistico della Cina centrale e occidentale. Questo perché attorno alla megalopoli capoluogo della provincia sud-occidentale di Sichuan ruotano molte attività produttive e con i suoi 4 milioni di vetture immatricolate, è il terzo mercato interno del Paese. Non deve dunque meravigliare che questo Salone prometta numeri a cui non siamo più abituati in occidente, con 129 marchi presenti e quasi 1.600 anteprime globali, fra nuove uscite sul mercato, concept car e best-seller di tendenza.

Uno schieramento davvero imponente che è riferibile anche all'approssimarsi - ricorda il sito Gasgoo - del 'Settembre d'Oro' e dell''Ottobre d'Argento' che tradizionalmente sono mesi di punta per lo shopping di automobili in Cina. In questo contesto, si prevede che i marchi locali, in particolare quelli del settore Nev (New energy vehicle), brilleranno al Motor Show di Chengdu. Marchi noti in occidente - come come Byd, Nio, Ora, Gac e Zeekr - ma anche sconosciuti ai più come Li Auto XPeng, Leapmotor, Voyah, Aion, IM Motors, Avatar, Arcfox, Neta Auto, Aito, Deepal, Hyper e Yuanhang che tutti pronti a sfidarsi per conquistare fette del grande mercato interno. Fra tutti il colosso Byd è pronto a sferrare una grande offensiva con i suoi quattro marchi principali, vale a dire Denza, Yangwang, FangChengBao e Byd, presentandosi per la prima volta al Motor Show di Chengdu come Gruppo. Tra tutti spicca il marchio di lusso appena lanciato FangChengBao (che significa Formula Leopardo) che debutta con il BAO 5, molto vicino per concezione e design al Land Rover Defender e ad altri fuoristrada asiatici.

IM Motors - che è il marchio premium Nev co-supportato da Saic Motor, Zhangjiang High-Tech e Alibaba Group - porta al Motor Show di Chengdu il nuovissimo suv elettrico LS6 dotato di un sistema di ricarica rapida da 800 V. Questo nuovo modello si posiziona come suv completamente elettrico medio grande promette un tempo nell 'accelerazione 0-100 km/h sotto ai 3,5 secondi. Sotto l'insegna di Yuanhang, marchio di Dayun Auto, il giorno di apertura del Motor Show verranno svelati i due nuovi modelli H8 e Y6. Inoltre, Arcfox, marchio premium Nev di BluePark-Magna, debutta con Kaola la prima auto dedicata a genitori e figli, un veicolo elettrico connesso che prevede soluzioni specifiche per viaggiare anche con neonati Il marchio Zeekr di Geely presenterà la gamma completa che comprende i modelli 001, 009 e X.

A sua volta il brand premium HiPhi presenterà il suv Y con porte ad ala di gabbiano e sterzo posteriore attivo a tutte le velocità. Inoltre, inizierà la prevendita del Galaxy L6 di Geely e farà il suo debutto il monovolume Dajia MIFA7 di Saic Maxus. Sul fronte dei costruttori non locali, la massiccia presenza di Case automobilistiche globali - come Volkswagen, Peugeot, Citroën, Buick, Chevrolet, Ford, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Hyundai e Kia - punta evidentemente a rafforzare la loro presenza nel mercato cinese non solo con modelli tradizionali a benzina ma anche con veicoli elettrici Un discorso a parte per i marchi occidentali premium, lusso ed ultra-lusso (come Bmw, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Lincoln, Jaguar Land Rover, Cadillac, Volvo, Genesis e Iinfiniti) che si faranno comunque ammirare a Chengdu non solo per l'innovazione tecnologica e per le prestazioni ma anche (e soprattutto) per il valore dei brand.

