Piattaforma software Snapdragon Ride nella nuova Bmw iX3

Il balzo in avanti che Bmw concretizzerà con il debutto della Neue Klasse sarà supportato (a partire dal modello iX3) anche dalla in piattaforma software Snapdragon Ride sviluppata congiuntamente dalla Casa di Monaco e Qualcomm.

Si tratta di un sistema che combina le funzionalità cockpit con quelle degli Adas utilizzando un unico System on Chips (SoC). Ride incorpora anche lo stack di percezione di ultima generazione di Qualcomm con il software di guida automatizzata di Bmw.

Sono disponibili quattro versioni di Snapdragon Ride a partire dal sistema di assistenza entry-level fornisce funzionalità di livello 2 (cioè con occhi puntati sulla strada e mani sul volante) per la guida in autostrada e in alcune aree urbane e che funziona con un singolo sensore visivo.

Un passo avanti è il software Pilot di Qualcomm che è simile a quello che verrà utilizzato da Bmw. Offre funzionalità di livello 2 e oltre e funziona con i segnali provenienti da cinque a sette sensori (telecamera, radar), tra cui una telecamera di monitoraggio del conducente.

Nel 2027 arriveranno due livelli superiori di Ride basati sulla linea di chip Snapdragon Elite. Sono Pilot Plus che è un sistema di livello 2-plus che riceve informazioni da 11 sensori radar e telecamere in grado di monitorare la strada fino a una distanza di 300 m.

Pilot Max premium permetterà invece una guida di Livello 3 (occhi distolti dalla strada e mani non sul volante) che utilizza fino a 12 sensori, tra cui un lidar rivolto in avanti.

Pilot Max utilizza anche Agentic AI, il che significa che sarà in grado di eseguire attività in modo indipendente, imparare dalle proprie esperienze e adattarsi a situazioni mutevoli.

Ad esempio il veicolo così equipaggiato potrà evitare automaticamente una buca nota su una strada frequentemente percorsa. Oppure predisporsi rallentando ad affrontare un tratto ghiacciato, la cui segnalazione è arrivata via Cloud dopo essere stata monitorata da altre auto in viaggio su quell'itinerario.





