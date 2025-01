Fuchs e Dumarey, pronto lubrificante per motore a idrogeno

Il lubrificante per motori a combustione interna alimentati a idrogeno è pronto per il mercato. Lo annunciano Fuchs che opera nel settore dei lubrificanti, e il gruppo Dumarey che realizza soluzioni di propulsione per l'industria automobilistica.



Questo risultato - spiegano - è il frutto di una collaborazione strategica iniziata nel 2021, incentrata sul costante avanzamento delle tecnologie di propulsione attraverso lo sviluppo di formulazioni specifiche di lubrificanti. Inoltre, la collaborazione ha portato alla creazione di lubrificanti all'avanguardia per i riduttori degli assali elettrici.

"Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Dumarey nel campo dei prossimi sistemi di propulsione. I nostri lubrificanti innovativi sono progettati per soddisfare le specifiche uniche dei motori a idrogeno e dei propulsori elettrici, garantendo prestazioni ottimali e contribuendo al futuro della mobilità e della generazione di energia" afferma Carsten Meyer, vicepresidente esecutivo della Divisione Mining e della Divisione Oem di Fuchs. "La collaborazione con Fuchs ci ha permesso di spingerci oltre i confini della tecnologia automobilistica moderna, contribuendo in modo decisivo all'impegno di Dumarey nel garantire una mobilità responsabile per tutti, attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative per la propulsione elettrica e a idrogeno. Questa collaborazione sottolinea l'impegno di Fuchs e Dumarey nel promuovere l'innovazione e la sostenibilità nell'industria automobilistica, stabilendo nuovi standard per le prestazioni e la tutela dell'ambiente nelle tecnologie di propulsione" aggiunge Pierpaolo Antonioli, chief technology officer del gruppo Dumarey.

