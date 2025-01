Mercedes con Google per l'AI nei sistemi di navigazione

Cresce la collaborazione tra Mercedes-Benz e Google Cloud attraverso nuove funzionalità di conversazione per l'assistente virtuale MBUX, che sfrutterà il nuovo Automotive AI Agent di Google Cloud già sulla nuova CLA, il cui debutto è previsto durante l'anno. Sviluppata con Gemini su Vertex AI, calibrata in maniera specifica per il settore automobilistico, l'intelligenza artificiale in questione può utilizzare Google Maps per rispondere con informazioni dettagliate ai quesiti sulla navigazione.

In merito ai punti d'interesse, inoltre, se si chiede al sistema multimediale quali siano i ristoranti nelle vicinanze, è possibile conoscerne anche le recensioni e le ricette che vanno per la maggiore. Grazie all'Automotive AI Agent di Google Cloud, poi, l'assistente virtuale MBUX potrà gestire anche dialoghi complessi conservando memoria delle conversazioni.

"In Mercedes-Benz cerchiamo di offrire ai nostri clienti un'esperienza digitale eccezionale - ha affermato Ola Källenius, ceo del gruppo Mercedes-Benz AG - la nostra partnership con Google Cloud migliorerà ulteriormente la navigazione in auto, combinando sofisticati dati di localizzazione con l'intelligenza artificiale generativa".



