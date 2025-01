I 30 anni del polo di ricerca e sviluppo Mercedes negli USA

Compie 30 anni polo di ricerca e sviluppo di Mercedes-Benz situato nella Silicon Valley che annovera diversi primati nel settore automotive ed ha prodotto quasi 100 brevetti. Infatti, il marchio della stella è stato il primo ad offrire una navigazione musicale completa per iPod; il primo brand premium tedesco ad introdurre la compatibilità con Apple CarPlay, ed il primo a lanciare la funzionalità Send-to-Car di Google negli USA. Di recente, invece, è arrivata anche l'integrazione con l'intelligenza artificiale di ChatGPT attraverso il sistema multimediale MBUX.

Ad oggi, il polo di ricerca e sviluppo Mercedes-Benz è impegnato nell'evoluzione della guida autonoma, nell'esperienza relativa all'AI, nell'e-drive, e nel design esterno avanzato. La sua struttura si estende su sei sedi strategiche in tutto il Nord America dove lavorano 600 persone. "L'innovazione è al centro del nostro DNA - ha affermato Ola Källenius, presidente del consiglio di gestione di Mercedes-Benz Group AG - da 30 anni MBRDNA svolge un ruolo fondamentale nel combinare le tecnologie più innovative con l'eccellenza ingegneristica Mercedes-Benz. Tra l'altro, è grazie al loro costante impegno che siamo pronti per il 2025 e per gli anni a venire".



