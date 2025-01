Hyundai e Nvidia insieme per integrare l'AI nella mobilità

L'unione fa la forza. Un detto antico ma più attuale che mai in un contesto storico nel quale il tempo e le tecnologie avanzano rapidamente. Il gruppo Hyundai corre quindi all'attacco scegliendo Nvidia come partner per lo sviluppo di tecnologie AI avanzate da abbinare ai propri prodotti di mobilità.

Il gruppo coreano ha già all'attivo diverse iniziative sull'AI e questa collaborazione rafforzerà ulteriormente l'applicazione della tecnologia in prodotti strategici come i Software-defined Vehicles e la robotica, oltre alle operazioni aziendali.

"Hyundai Motor Group sta esplorando approcci innovativi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in settori chiave come la robotica, la guida autonoma e le smart factory", ha dichiarato Heung-Soo Kim, Executive Vice President e Head of Global Strategy Office di Hyundai Motor Group, concludendo dicendo:"Questa partnership accelererà i nostri progressi e rafforzerà la nostra leadership nell'innovazione della mobilità basata sull'AI".

Alla luce degli sviluppi tecnologici applicati alla mobilità, il gruppo Hyundai ha bisogno di software sempre più potenti e in grado di processare grandi quantità di dati, da qui arriva in aiuto l'esperienza di Nvidia che offre soluzioni di accelerated computing e di software AI Enterprise.

Sarà di disposizione del gruppo Hyundai la piattaforma Nvidia Omniverse per lo sviluppo di applicazioni fisiche di AI e modelli digitali utili a simulare le sue fabbriche, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza produttiva e la qualità, riducendo i costi. Sarà inoltre impiegata anche la piattaforma Nvidia Isaac per lo sviluppo e la distribuzione sicura di robot avanzati dotati di intelligenza artificiale.



