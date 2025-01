Zeekr al Ces Las Vegas debutta navigazione firmata Intellias

Un nuovo modo di vivere il rapporto tra automobile e automobilista: è quanto stanno realizzando Intellias e Zeekr dopo aver annunciato lo scorso anno una partnership di innovazione pluriennale per fornire soluzioni di navigazione e assistenza alla guida altamente immersive.

Il frutto di questa collaborazione tra Zeekr Technology Europe - il centro di ricerca e sviluppo nel nostro Continente del marchio globale di mobilità elettrica premium del Gruppo Geely - e Intellias, partner leader nell'ingegneria del software, è stata presentata il 7 gennaio al Consumer Elettronica Show di Las Vegas.

Presso lo stand Intellias 5875 nella LVCC West Hall, i visitatori hanno la possibilità di sperimentare la dimostrazione di una App di navigazione completamente funzionale all'avanguardia, capace di migliorare l'esperienza di guida dei veicoli elettrici di Zeekr. E che dovrebbe essere installata nei modelli elettrici entro l'inizio del 2025.

"Siamo entusiasti di mostrare le nostre soluzioni di navigazione insieme a Intellias al CES - ha commentato William Huang, chief digital officer di Zeekr Technology Europe - Questo è solo l'inizio di una collaborazione in cui, insieme al team Intellias, Zeekr stabilirà nuovi standard nella mobilità intelligente e connessa offrendo ai clienti un'esperienza digitale perfetta, unificata e personale in tutti gli aspetti d'interazione con il veicolo".



