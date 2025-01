Intrattenimento ad alta definizione su Mercedes-Benz

In occasione del CES di Las Vegas, Sony Pictures Entertainment, IMAX Corporation, Mercedes-Benz e DTS, hanno annunciato che RIDEVU, ovvero il servizio di in-car entertainment di Sony Pictures Entertainment, sarà disponibile dalla prossima estate a bordo dei modelli Mercedes-Benz equipaggiati con il sistema MBUX di ultima generazione.

Il servizio consente di portando dalla casa all'auto il catalogo di film IMAX Enhanced della library di Sony Pictures.

IMAX Enhanced è consente anche di sperimentare l'immagine e il suono caratteristici dell'IMAX al di fuori di un teatro. RIDEVU, poi, offre film selezionati IMAX Enhanced con il rapporto d'aspetto ampliato, il processo DMR proprietario di IMAX e il suono DTS:X, disponibile in più lingue doppiate.

Il servizio RIDEVU di Sony Pictures Entertainment è disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Regno Unito, Irlanda e Germania e offre l'accesso a migliaia di film da acquistare, noleggiare o guardare in streaming. Progettato per l'auto, RIDEVU collega i film di Sony Pictures con la sua tecnologia di streaming avanzata.

Con RIDEVU, quindi, gli utenti possono usufruire dell'intrattenimento sugli schermi integrati o su dispositivi iOS e Android, utilizzare Screen Manager per controllare facilmente la riproduzione su tutti gli schermi dallo schermo centrale e intrattenere i passeggeri, condividendo le immagini su un massimo di sei schermi.

"Con l'IMAX Enhanced e l'audio DTS all'interno del RIDEVU di Sony Pictures Entertainment - ha commentato Magnus Östberg, chief software officer di Mercedes-Benz AG - aggiungeremo una nuova ed entusiasmante dimensione alla visione dei film a bordo di una Mercedes-Benz. I nostri schermi HD di grande formato offrono ai nostri clienti il miglior posto a sedere della casa, riempiendo l'abitacolo di colori vibranti e di un suono coinvolgente".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA