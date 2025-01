Bosch InFly Laser Welding rivoluziona produzione batterie

Si chiama InFly Laser Welding ed è una delle grandi novità tecnologiche che Bosch presenterà all'imminente Consumer Elettronics Show (CES) di Las Vegas, in calendario dal 7 al 10 gennaio.

Il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi spiega che si tratta di una soluzione avanzata per consentire la produzione efficiente e sicura di connettori per celle di batterie.

InFly Laser Welding combina infatti la misurazione ottica automatizzata dei terminali delle celle e dei sistemi di contatto con l'elaborazione dei dati in tempo reale per determinare la geometria di saldatura ottimale.

Il sistema - che è una delle novità di Bosch esposte al CES - utilizza la saldatura laser guidata otticamente in movimento continuo (al volo), raggiungendo velocità fino a 1000 mm/sec e fino a 10 saldature continue/sec.

Nel settore delle batterie in rapida evoluzione, la precisione nella produzione è fondamentale per le prestazioni e l'affidabilità dei moduli e dei pacchi batteria. E come sottolinea Bosch in questi sistemi (costituiti da più celle interconnesse tramite saldatura laser) i piccoli disallineamenti possono compromettere l'efficienza e la sicurezza dell'intera batteria.

La saldatura laser ottica intelligente, combinata con l'ispezione basata sull'intelligenza artificiale, affronta questa sfida garantendo un'estrema precisione nel posizionamento della saldatura.

Ciò non solo migliora il processo di produzione, ma garantisce anche l'affidabilità e la sicurezza a lungo termine dei pacchi batteria, soddisfacendo gli elevati standard richiesti per l'impiego neii veicoli elettrici.

Grazie a tempi di ciclo ottimizzati e maggiore velocità di produzione InFly Laser Welding di Bosch consente un evidente aumento della produttività e una riduzione degli scarti.

Ulteriori risparmi sui costi derivano dalla correzione dinamica della forma della saldatura.

La regolazione dinamica del cordone di saldatura in base al movimento della cella evita il surriscaldamento e i danni termici alla batteria. Ciò garantisce che la batteria rimanga protetta anche in caso di guasto del sistema.

Le funzionalità di sicurezza integrate e il monitoraggio in tempo reale migliorano l'affidabilità del processo, riducono l'errore umano e migliorano la sicurezza durante l'intero processo di produzione.

