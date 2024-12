Digitalizzazione e automazione, nuovi standard per Bmw Group

Digitale, automatizzata e connessa in modo intelligente al cloud: è questa la nuova frontiera dello stabilimento del gruppo Bmw a Ratisbona, in Germania, per compiere un passo verso il processo di digitalizzazione e automazione della logistica avanza. Nella Bmw iFactory ogni 57 secondi, un nuovo veicolo lascia la linea di assemblaggio. Ogni giorno lavorativo, fino a 1.400 veicoli Bmw X1 e Bmw X2 vengono consegnati ai clienti in tutto il mondo, inclusi i tradizionali veicoli con motore a combustione, gli ibridi plug-in e i modelli completamente elettrici.

Per supportare questi numeri, la logistica è estremamente complessa: i componenti e le singole parti necessarie alla produzione devono trovarsi sempre nel posto giusto e al momento giusto nel processo di assemblaggio dei veicoli dello stabilimento. Questa operazione logistica, fondamentale per una produzione efficiente, è gestita principalmente da sistemi di trasporto senza conducente, automatizzati o autonomi, connessi in modo intelligente tramite un sistema di controllo del traffico basato sul cloud, noto come Bmw Automated Transport Services. In alcuni casi, anche le operazioni di carico e scarico dei veicoli di trasporto avvengono in modo completamente automatizzato.

Attualmente, nello stabilimento di Ratisbona sono collegare in modo intelligente quasi 50 treni di rimorchiatori automatizzati e oltre 140 smart transport robots attraverso il sistema di controllo ATS. La flotta comprende dispositivi sia automatizzati che autonomi di diversi produttori, che gestiscono circa 10.000 consegne di componenti ogni giorno lavorativo.

La flotta esistente viene continuamente ampliata per incorporare nuovi percorsi e veicoli di trasporto. Sono previsti anche piani per integrare gradualmente nuovi tipi di veicoli autonomi nel sistema di controllo, come i carrelli elevatori autonomi o automatizzati.

Infine, la flotta logistica senza conducente è già stata ampliata con un nuovo veicolo di trasporto autonomo, recentemente messo in funzione nel press shop di Ratisbona, con una capacità di carico di 55 tonnellate.

