Audi: l'intelligenza artificiale a supporto della natura

In occasione dell'incontro AI for Nature, evento frutto della collaborazione fra Audi ed H-Farm, settecento persone tra studenti, professionisti e appassionati di innovazione, tra cui anche l'alpinista Hervè Barmasse ed il divulgatore scientifico Barbascura X, hanno indagato, presso la sede di H-Farm a Roncade (TV), sulla possibilità di costruire un domani in cui tecnologia e natura possano coesistere generando benefici per l'uomo e l'ambiente.





Infatti, l'intelligenza artificiale, oltre ad avere un ruolo importante nell'evoluzione dei processi creativi e della smart production per la casa dei quattro anelli, nel progetto Audi Mountain Progress Lab, laboratorio multidisciplinare sviluppato insieme all'Azienda per il Turismo di Madonna di Campiglio, gli Enti del Territorio e Trentino Marketing, con il contributo scientifico di H-Farm e l'Università di Trento, rappresenta un supporto importante per analizzare i dati raccolti da Audi Q4 e-tron dotate di specifici sistemi, al fine di puntare ad avere una qualità dell'aria eccellente all'interno della località.

