Mercedes migliora l'Active Parking Assist con Parktronic

Con un aggiornamento Mercedes-Benz ha migliorato l'Active Parking Assist con Parktronic, il quale, oltre a rendere le manovre di parcheggio più semplici, le migliora anche per quanto riguarda la rapidità, visto che, con 4 km/h, il sistema adesso consente di parcheggiare due volte più velocemente di prima.

Semplice la procedura, che si avvia con un tasto digitale sullo schermo del sistema d'infotainment, e si avvale della telecamera a 360° dopo aver trovato lo spazio idoneo con l'auto che viaggia entro i 35 km/h. In pratica, questo viene segnalato con una freccia bianca sul display vicino al simbolo P e, a quel punto, è il conducente che seleziona l'area di parcheggio e, negli spazi perpendicolari, decide se parcheggiare in avanti o indietro; poi inserisce la retromarcia e da avvio alla manovra automatica.

Questa sfrutta i sensori per segnalare eventuali ostacoli in movimento e, in caso di mancata reazione del conducente, effettua una frenata automatica d'emergenza. Attualmente, la miglioria nel sistema di parcheggio automatico è di serie nella Classe E, Classe S, EQS, EQS SUV, EQE, EQE SUV.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA