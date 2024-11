Torc Robotics supera in Texas test per guida autonoma truck

La Torc Robotics, parte del Gruppo Daimler Truck, ha annunciato di aver superato in Texas i test di validazione per la guida autonoma con il maxi camion statunitense Freightliner Cascadia. Questo risultato, ottenuto dall'azienda della Virginia, permetterà al Gruppo tedesco di lanciare sul mercato americano soluzioni a guida autonoma per mezzi pesanti già dal 2027.

Il tir yankee ha operato nelle procedure test su strade multicorsie chiuse al traffico, senza l'intervento di un pilota, con manovre a velocità crescenti sino a 105 chilometri orari, andatura limite in Texas in autostrada per tale tipo di veicoli.

"Il Freightliner Cascadia autonomous ready con funzioni numerose di sicurezza è una novità assoluta nel settore e getta le basi verso la guida autonoma" spiega Joanna Buttler, responsabile Autonomous Technology per il Gruppo Daimler Truck.

"Raggiungere la capacità di fare a meno del conducente su percorsi chiusi è un risultato eccezionale dei team Torc e Daimler Truck. Dimostra i progressi e lo sviluppo integrato per rendere l'autotrasporto autonomo su larga scala una realtà".

Fondata nel 2005, con sede a Blacksburg, Torc Robotics progetta, sviluppa e produce soluzioni per la guida senza conducente. Le prove effettuate in Texas sono state effettuate con tecnici a bordo, pronti a prendere il controllo del mezzo in caso di emergenza. Al riguardo, Peter Vaughan Schmidt, Ceo dell'azienda di Blacksburg, ha dichiarato: "Abbiamo osservato un'affidabilità impressionante nelle nostre ripetute corse senza conducente, ottenute grazie alla piattaforma incorporata e integrata di Torc sul Freightliner Cascadia di Daimler Truck.

Non vediamo l'ora di rendere disponibile il pieno valore del software di guida autonoma per quei clienti che danno priorità alla sicurezza, ai costi operativi, alla facilità d'uso e all'affidabilità".



