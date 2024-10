Tutti i segreti della nuova piattaforma elettrica Honda Zero

Il programma elettrico di Honda - che prevede il lancio globale di sette nuovi Ev entro il 2030 - si basa sulla nuova architettura 0 (che la Casa giapponese chiama Honda Zero) e che è stata progettata internamente partendo, come sottolinea la denominazione, da un foglio bianco.

Nel corso del recente evento Tech Day che si è tenuto a Tochigi, in Giappone, Honda ha annunciato non solo ulteriori dettagli su questa prossima architettura ma alcune delle sperimentazioni su tecniche di produzione avanzate che dovranno servire a raggiungere i principali obiettivi per il programma Ev.

In particolare è stato precisato che la nuova piattaforma Honda Zero è stata progettata per ottenere autonomie EPA fino a circa 490 km di autonomia pur rimanendo "sottile, leggera e intelligente". La stessa Honda ha specifico che il pacco batteria "avrà uno spessore inferiore del 6%".

Anche se per il momento gli ingegneri di Honda non hanno fornito dettagli specifici sul pacco batteria, sull'architettura di ricarica o sull'output di potenza al Tech Day Honda ha confermato di aver sviluppato i nuovi motori e-Axle (più piccoli e leggeri del 40% rispetto a quelli della concorrenza) in collaborazione con Hitachi Astemo, uno dei partner in joint venture con l'azienda.

La piattaforma Zero avrà l'inverter posizionato direttamente accanto al motore . allo scopo d risparmiare spazio, ed avrà opzioni da 50 kW e 180 kW che possono essere configurate per una potenza massima di 360 kW, cioè 490 Cv.

L'azienda ha anche ridotto da oltre 60 a sole 5 il numero di parti del contenitore che protegge la batteria grazie a nuove tecniche di produzione modulari. Ed ha svelato nel Tech Day di aver adottato celle a sacchetto in grado di caricarsi dal 15% all'80% in circa 10-15 minuti, Il primo modello elettrico basato sulla piattaforma Zero dovrebbe essere la versione di serie della berlina aerodinamica Saloon, che era stata presentata in anteprima lo scorso gennaio al CES di Las Vegas. Questo modello dovrebbe apparire negli showroom come modello 2026.



