Toyota, una special edition del sistema audio JBL per Aygo X

Arriva una nuova Special Edition del sistema audio premium JBL che equipaggia Toyota Aygo X. Pensato appositamente dai tecnici audio di JBL per questo modello, il sistema Aygo X JBL garantisce, oltre alla qualità del suono, una leggerezza che consente di contribuire alla riduzione del peso del veicolo, migliorando i consumi e le emissioni inquinanti.





Centinaia di ore di lavoro e interventi mirati sono stati dedicati alla progettazione di un sistema audio dinamico su misura per le caratteristiche interne del veicolo. La posizione degli altoparlanti gioca un ruolo cruciale nella creazione di un ampio palcoscenico sonoro, ottenuto grazie a due altoparlanti full-range nelle portiere anteriori, combinati con tweeter da 25 millimetri posizionati sui montanti A.

Nella parte posteriore, un subwoofer da 200 mm - particolarmente grande per un'auto compatta come Aygo X - genera bassi potenti e una risposta dinamica degli altoparlanti, offrendo un suono chiaro e coinvolgente. Un amplificatore da 300 W, situato sotto il sedile del passeggero, dispone di sei canali, che gli ingegneri JBL hanno utilizzato per regolare con precisione le frequenze, creando un suono in stile concerto, perfetto per musica rock e pop.

Grazie al sistema Toyota Smart Connect, il guidatore può facilmente selezionare la musica preferita grazie alla connessione cablata o wireless per smartphone, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay il tutto gestito un ampio display touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici.

Aygo X JBL sarà in vendita in Italia a partire dal mese di novembre e verrà lanciata con una playlist innovativa. 'The Sound of Noise', che celebra il lancio di Aygo X JBL, offrendo un mix di sound, relax e informazioni per enfatizzare il carattere unico del veicolo e il suo sistema audio premium JBL.

Sono stati creati tre brani speciali che esprimono il carattere contemporaneo della Special Edition di Aygo X JBL. I primi due brani della playlist raccontano di un viaggio attraverso Berlino, catturando suoni originali di traffico cittadino e riproducendo rumori quotidiani, che favoriscono il rilassamento.

L'ultimo brano è invece un approfondimento sulla tecnologia audio. La nuova versione Toyota Aygo X JBL sarà ordinabile nelle concessionarie Toyota a partire dal 1° novembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA