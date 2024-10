Omoda 7, costruzione automatizzata in 60 secondi

E' stato prodotto il primo esemplare di Omoda 7 realizzato nel nuovo impianto "super veloce" di Omoda & Jaecco con una costruzione che ha richiesto appena 60 secondi per l'assemblaggio completo del veicolo. Si tratta di un nuovo record nei tempi di produzione per un impianto che si basa sul sistema di produzione intelligente che sfrutta migliaia di robot di precisione intelligenti e all'avanguardia. Lo stabilimento si avvale di linee automatizzate completamente digitali per realizzare strategie di produzione all'avanguardia efficienti, flessibili, e dal basso impatto ambientale, per garantire la migliore efficienza produttiva e la massima qualità del prodotto. La linea di produzione intelligente e altamente automatizzata continuerà a guidare il progresso industriale aprendo la strada alla produzione di altri modelli di elevata qualità e alta efficienza, destinati a tutti i mercati mondiali.

Già oggi, il 15-20% del fabbisogno energetico proviene da fonti rinnovabili, ma l'obiettivo per il futuro è quello di raggiungere i medesimi elevati standard di energie rinnovabili definiti dall'Unione Europea.

