Hyundai e Kia, intesa con Samsung per migliorare user experience

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno siglato una partnership tecnologica strategica con Samsung Electronics per portare ad un livello superiore l'integrazione tra veicoli software-defined (SDV) e gli smartphone, con l'obiettivo di assicurarsi la leadership nel mobility service ecosystem.

L'intesa è stata suggellata con una cerimonia ufficiale, presso il Samsung Electronics Seoul R&D; Campus, alla presenza di Chang Song, presidente e responsabile della divisione Advanced Vehicle Platform (AVP) di Hyundai Motor Group; Haeyoung Kwon, vicepresidente e responsabile dell'Infotainment Development Center di Hyundai Motor Group; Paul (Kyungwhoon) Cheun, presidente e chief technology officer (CTO) della divisione Device eXperience (DX) di Samsung Electronics e responsabile della ricerca Samsung; e Jinhee Choi, vicepresidente esecutivo senior di 42dot.

Nel dettaglio, i due colossi automotive hanno avviato una collaborazione con il centro software globale di Hyundai Motor Group, 42dot, per lo sviluppo del sistema di infotainment di prossima generazione e di un ecosistema di mobilità aperto.

Questo progetto ha l'obiettivo di realizzare all'interno del veicolo un ambiente totalmente incentrato sull'utente, migliorando la connettività del sistema di infotainment futuro, che verrà svelato nel 2026.

In base all'accordo, Hyundai Motor e Kia, svilupperanno una tecnologia capace di collegare in modo funzionale gli SDV all'ecosistema degli smartphone sfruttando "SmartThings" di Samsung Electronics. Lo scopo è di arricchire l'esperienza di mobilità degli utenti, attraverso l'integrazione con la piattaforma globale Internet of Things (IoT), in modo che ogni aspetto dell'utilizzo del veicolo sia collegato senza soluzione di continuità allo smartphone e, di fatto, accelerando la transizione verso veri e propri SDV (Software Defined Vehicle).

Questa connettività potenziata, permetterà a Hyundai Motor, Kia e Samsung Electronics di introdurre un servizio per la verifica della posizione del veicolo. La funzionalità verrà ampliata e migliorata tramite l'integrazione con "SmartThings Find", con un tracciamento globale della posizione del veicolo.

L'accessibilità sarà assicurata dalla rete crowdsourcing di centinaia di milioni di dispositivi Samsung Galaxy che utilizzano la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) per segnalare la propria posizione, senza necessità di copertura di rete. I clienti potranno verificare la posizione del loro veicolo tramite l'app Connected Car Service, anche in circostanze imprevedibili, ad esempio se non ricordano dove hanno parcheggiato o in caso di furto. Il servizio verrà garantito tramite l'app Samsung SmartThings anche ai clienti Hyundai o Kia i cui veicoli non siano registrati a Connected Car Service.



