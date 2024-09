Vigna, su elettrificazione Ferrari coerenti con la strategia

"Noi abbiamo detto fin dall'inizio che sull'elettrificazione aggiungiamo il power train elettrico ai power train attuali, termici e ibridi". È quanto ha detto il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, a margine dell'inaugurazione della Bologna Business School.

"Ho gestito varie transizioni tecnologiche nella mia carriera e le transizioni tecnologiche non accadono all'improvviso - ha aggiunto Vigna - era scritto che ci sarebbero state più tecnologie tutte assieme, noi non abbiamo cambiato i piani in nessun modo. Siamo consistenti con quanto abbiamo detto sia interamente sia pubblicamente e continuiamo su quella strada".

"Noi crediamo nella neutralità tecnologica - ha aggiunto Vigna - abbiamo sempre detto che avremmo fatto i power train elettrici, termici e ibridi ed è quello che facciamo. Quello che è importante quando si parla con Ferrari è la consistenza, la coerenza e l'approccio scientifico - ha concluso il Ceo della scuderia di Maranello, che preferisce non commentare le scelte di altre case automobilistiche. "Tutto questo è per dare emozioni uniche ai clienti, ai tifosi, a tutte le persone che hanno a che fare con noi", ha concluso Vigna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA