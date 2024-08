Su plance Bmw e Mini il videogame Uno per Mattel-Airconsole

Dal 21 agosto i clienti Bmw e Mini potranno distrarsi in posteggio con il videogame di carte Uno della Mattel utilizzando l'Airconsole di bordo. La nuova opportunità, disponibile per oltre 500.000 vetture del Gruppo tramite aggiornamento Internet del software del veicolo, sarà presentata al grande pubblico a Colonia, nel corso dell'evento Gamescom 2024.

Nello stand, allestito alla più importante manifestazione della Germania dedicata ai videogiochi, in programma da mercoledì prossimo sino al 25 agosto, sarà esposta una Bmw X3 equipaggiata appunto in anteprima con la versione Uno Car Party del noto titolo da tavolo, creato da Merle Robbin nel 1971.

Mattel ha trasformato Uno in un gioco connesso e giocabile in auto. A veicolo fermo, in modalità parcheggio, chiarisce una nota da Monaco di Baviera, "i conducenti possono utilizzare l'esclusivo sistema di controller di gioco di AirConsole per collegare qualsiasi passeggero, tramite i loro dispositivi personali", come smartphone e tablet, per un massimo di quattro persone. Ogni giocatore può vedere segretamente le sue carte sul proprio schermo mentre gioca sul sistema di infotainment dell'auto.

Disponibile dal 2022, la piattaforma AirConsole offre un catalogo di titoli attualmente giocabili con le auto equipaggiate con sistema operativo 9 in combinazione con il pacchetto Bmw/Mini Digital Premium e con il Bmw Operative system 8,5 abbinaton a BMW ConnectedDrive Professional.

"Continuiamo ad aumentare il valore dell'esperienza digitale complessiva per i nostri clienti - sottolinea Stephan Durach, vice presidente di BMW Group Development Connected Company and Technical Operations -. I nostri partner AirConsole e Mattel stanno contribuendo a trasformare i giochi automobilistici in una nuova esperienza sociale e sono entusiasta di offrire uno tra i giochi da famiglia preferiti come Uno per questa entusiasmante innovazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA