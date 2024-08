Da Mopar motori Hurricrate 6 cilindri in linea 420 e 550 Cv

Fino ad ora i tre big di Detroit (Ford, Gm e Chrysler - Stellantis) erano soliti alimentare il mondo dei preparatori e dei piccoli costruttori di auto stradali ad alte prestazioni e di vetture da corsa con tre rispettive gamme di motori V8 'pronti all'uso' Propulsori con potenze anche superiori a 1.000 Cv e denominati Crate, cioè cassa, per il fatto di essere venduti e consegnati in una robusta cassa di legno- Ora Dodge, il brand prestazionale di Stellantis, sceglie un decisivo sdoppiamento, affiancando ai tradizionali V8 la gamma dei recenti (e molto efficienti) Hurricane twin-turbo 6 cilindri in linea. La gestione commerciale di queste forniture, attuata dal brand Mopar del Gruppo, ha voluto enfatizzare questo novità che secondo gli esperti potrebbe portare - tra qualche anno - ad una sensibile riduzione delle vendite di V8 a favore dei 6 cilindri.

Ecco spuntare nei cataloghi on line e nelle moltissime riviste Usa dedicate al Tuning e al Racing la denominazione Hurricrate, che nasce evidentemente dalla crasi delle due parole Hurricane e crate. A breve saranno disponibili alla vendita i 6 cilindri 3.0 alte prestazioni che si trovano già sotto il cofano del pick-up Ram 1500 my 2025 o di altri modelli precauzionali del Gruppo.

Due le versioni disponibili, il Cat 1 Standard Output da 420 Cv e il Cat 3 High Output da 550 Cv. Mopar ha comunicato che Cat 1 costerà 10.495 dollari mentre il Cat 3 arriverà a destinazione - nella cassa di legno - per 13.745 dollari.



