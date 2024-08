Garmin scende in campo con serie dēzl LGV

Garmin ha annuncia la serie dēzl LGV, la sua ultima linea di navigatori satellitari GPS per autotrasporti e la prima a integrarsi con la community dēzl, che fornisce informazioni e valutazioni da parte di migliaia di autisti per trovare i parcheggi migliori e le banchine di carico.

Realizzata per semplificare la vita sulla strada, la nuova serie dēzl LGV aiuta gli autisti professionisti a lavorare in modo più efficiente grazie a numerosi funzioni, come il percorso personalizzato per gli autotrasportiche trova i percorsi appropriati in base alle dimensioni e al peso del veicolo, con avvisi per le altezze dei ponti, le curve strette e molto altro, oppure con la pianificazione degli arrivi, che offre le viste dall'alto ad alta risoluzione della destinazione per pianificare un arrivo senza problemi.

Disponibili anche gli approfondimenti della community dēzl, che permettono di trovare e condividere facilmente i luoghi preferiti, compresi i cancelli di ingresso, le banchine di carico e altro ancora. non mancano nemmeno gli avvisi sulla velocità del vento e sulle zone ambientali lungo il percorso.

La tecnologia del dispositivo permette anche di visualizzare le informazioni circa i parcheggi per camion lungo il percorso, compresi i dati di Truck Parking Europe. Disponibili da subito, i navigatori satellitari per autotrasporti dēzl LGV720/820/1020 sono dotati di touchscreen ad alta risoluzione, con display da 7", 8" o 10", con prezzi al dettaglio suggeriti che vanno da 439,99 euro a 889,99 euro.



