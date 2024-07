Cinese iMotion fornirà un veicolo autonomo europeo di lusso

La società cinese iMotion, specializzata in tecnologie di guida autonoma, ha annunciato di aver siglato un contratto per la fornitura di sistemi tra cui i controller di dominio per implementare la guida autonoma in un modello europeo di lusso.

L'azienda cinese - che ha aperto una filiale in Germania nel 2023 - non ha fornito dettagli su questo cliente limitandosi a dire che si tratta di un marchio europeo di veicoli elettrici di lusso presente a livello globale. Tuttavia alcuni media, sulla base di queste prime indicazioni, hanno avanzato l'ipotesi che l'accordo riguardi Rimac e, in particolare, per il suo taxi autonomo Project 3.

iMotion ha ottenuto numerose certificazioni, tra cui ISO 26262 per la sicurezza funzionale, ISO 21434 per la sicurezza informatica automobilistica e ASPICE CL2, garantendo la conformità agli standard di sicurezza dell'Ue.

Per soddisfare gli ambienti di traffico locale e le abitudini degli utenti, iMotion ha sviluppato algoritmi di guida intelligenti localizzati per gli scenari di traffico europei.

Questi algoritmi includono sistemi di controllo della percezione e del processo decisionale in grado di riconoscere e rispondere alle specifiche condizioni del traffico europeo. Ciò per garantire una guida autonoma sicura ed efficiente in conformità con le strade e le abitudini locali.



