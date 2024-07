Pirelli Cyber Tyre per far crescere l'intelligenza dell'auto

Pirelli rivoluziona ancora una volta i pneumatici per auto con la novità assoluta rappresentata da Cyber Tyre, cioè il sistema basato su pneumatici sensorizzati che - per la prima volta - è in grado di far dialogare le gomme con l'intelligenza dei veicolo.

Come ha ribadito Andrea Casaluci, amministratore delegato di Pirelli durante la conferenza di presentazione a Goodwood nell'ambito del Festival of Speed, questo sistema aggiunge alle funzioni dei pneumatici - che sono l'unico punto di contatto tra veicoli e asfalto - quella di dialogare con i sistemi di controllo di stabilità del veicolo, fra cui ABS, ESP, e il controllo di trazione.

Grazie ai sensori - realizzati con materiali certificati da parti terze indipendenti - che raccolgono e trasmettono informazioni e ad una serie di specifici algoritmi il Pirelli Cyber Tyre alimenta un vero e proprio sistema 'chiuso' che comprende il Cloud Pirelli, le centraline intelligenti del veicolo e - ove predisposte - le infrastrutture.

La tecnologia Cyber Tyre, già proposta sperimentalmente su McLaren Artura e Audi RS3 Anniversary, debutta ora nei pneumatici P Zero Corsa, P Zero Trofeo RS e P Zero Winter sviluppati appositamente per l'hypercar Pagani Utopia, prima auto al mondo ad avere di serie questa rivoluzionaria soluzione.

Tutti i PZero della Pagani sono equipaggiati di sensori posti nella parte interna del battistrada. Questi, connessi tramite Bluetooth alla centralina elettronica che gestisce la dinamica del veicolo, sono predisposti per fornire le informazioni necessarie perché l'automobile possa scegliere autonomamente le impostazioni ideali dei sistemi di controllo in base al pneumatico presente, e sfruttarne a pieno le potenzialità.

Il Cyber Tyre utilizza una modalità di dialogo fra pneumatici e auto, che viene consentita dal software realizzato e integrato da Pirelli all'interno del 'cervello' elettronico del veicolo.

Per esempio, quando l'auto monta pneumatici invernali, l'ABS si autoregola per sfruttarli al meglio ed ottenere una riduzione dello spazio di arresto.

Al contrario, una Pagani Utopia equipaggiata con coperture semi-slick i controlli di stabilità e trazione avranno la possibilità di funzionare sapendo di poter contare su una riserva di aderenza più elevata.

Oggi, ricorda Pirelli, mancando tali informazioni, i sistemi che gestiscono la dinamica del veicolo funzionano in modo conservativo, poiché si basano su impostazioni che non tengono conto delle caratteristiche e delle prestazioni dei pneumatici.





