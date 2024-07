Peugeot ChatGPT è di serie su tutta la gamma

Peugeot integra ChatGPT su tutti i suoi modelli all'interno dell'i-Cockpit e si potrà attivare tramite l'assistente vocale attraverso la frase "Ok Peugeot", per avere risposta a vari quesiti e poter usufruire di una serie di servizi innovativi. La scelta segue una fase pilota condotta all'inizio di quest'anno, che ha visto il coinvolgimento di oltre 10.000 clienti.

Nello specifico, la tecnologia in questione viene resa disponibile su nuovo 208, nuovo 2008, nuovo 308, nuovo 308 SW, nuovo 408, nuovo 508, nuovo 508 SW, nuovo RIFTER, nuovo TRAVELLER, nuovo PARTNER, e nuovo EXPERT; inoltre, sarà appannaggio per il nuovo 3008 ed il nuovo 5008.

In Germania, Austria, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito. ChatGPT sarà disponibile per i nuovi veicoli e sarà scaricabile dai clienti già in possesso di determinati modelli senza recarsi in concessionaria. Entro la fine di luglio, verrà arriverà per le auto del brand in Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Repubblica Ceca. ChatGPT è integrata nel Connect Plus Pack che è incluso nel prezzo del veicolo per i primi sei mesi dalla data di inizio della garanzia, ed è disponibile in abbonamento, alla tariffa di 12 euro al mese o 120 euro l'anno. I clienti che hanno acquistato la propria Peugeot prima dell'introduzione del pacchetto Connect Plus, possono integrare la funzione ChatGPT come funzionalità aggiuntiva per 1,5 euro al mese o 15 euro l'anno.

