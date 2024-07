e-Routes, Stellantis estende app a tutti i brand in Europa

Quest'estate Stellantis estende l'app e-Routes a tutti i suoi marchi in Europa. Attraverso questa applicazione per smartphone, progettata espressamente per veicoli completamente elettrici, è possibile pianificare, essere guidati alla destinazione e ottenere suggerimenti e indicazioni sulle stazioni di ricarica ottimali lungo qualsiasi percorso per ridurre l'ansia da ricarica.

Perfettamente compatibile con CarPlay o Android Auto, e-Routes si collega ai dati in tempo reale del veicolo per ridurre l'ansia da ricarica, suggerendo le stazioni di ricarica più adatte lungo il percorso. Inizialmente lanciata da Citroën nell'ottobre 2023, Stellantis ha progressivamente esteso e-Routes e le sue funzionalità avanzate ai veicoli connessi e completamente elettrici di Peugeot, DS Automobiles, Opel e Vauxhall. La disponibilità dell'applicazione è attualmente in fase di estensione a tutti i paesi europei e nell'estate 2024, sarà disponibile per Fiat (600e), Fiat Professional (E-Scudo e E-Doblò), Alfa Romeo (Junior Elettrica), Jeep (Avenger) e Lancia (Ypsilon Electric).

Progettata dall'ente Software di Stellantis, l'app e-Routes è alimentata da un algoritmo di routing avanzato, considerato un riferimento sul mercato, che calcola l'itinerario migliore tenendo conto della posizione delle stazioni di ricarica, della loro qualità (numero e caratteristiche dei terminali in ogni stazione) e della loro disponibilità (informazioni sui punti di ricarica disponibili, in uso o fuori servizio). È possibile disporre inoltre di una connessione fluida con il veicolo, che condivide dinamicamente con e-Routes i dati necessari (stato di carica della batteria, temperatura dell'aria, ecc.) per fornire informazioni precise come l'autonomia prevista e il livello di carica all'arrivo.

Ogni viaggio è accompagnato da suggerimenti sulla disponibilità in tempo reale delle stazioni di ricarica, permettendo ai clienti di sapere se una stazione è occupata o meno. Durante la pianificazione di un itinerario, ogni stazione di ricarica suggerita mostra i ristoranti, bar e hotel nelle vicinanze, offrendo così ai clienti la possibilità di decidere se trascorrere il tempo di ricarica per prendere un caffè o pianificare il loro viaggio in base all'accesso a determinati servizi. Quando arriva il momento di iniziare il viaggio, l'utente ha la possibilità di attivare la guida per ottenere indicazioni vocali durante tutto il tragitto. E-Routes è incluso nel pacchetto di servizi connessi Connect Plus o come servizio indipendente per i clienti che hanno acquistato il loro veicolo prima del 3 luglio 2023.



