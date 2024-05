L'app myHyundai si aggiorna con nuove funzionalità

Grazie all'applicazione myHyundai aggiornata, il collegamento tra cliente e concessionarie è ancora più rapido e diretto. Nello specifico, l'app consente di attivare un canale di comunicazione con la concessionaria attraverso l'opzione Service Booking, per inviare richieste di prenotazioni di servizi base, quali il cambio dell'olio, e programmare appuntamenti relativi alla manutenzione ordinaria.

Inoltre, myHyundai adesso integra i servizi di telematica Bluelink, utili per pianificare spostamenti e controllare in tempo reale lo stato della vettura, e vanta nuove funzioni utili, tra cui quella denominata Spie Luminose, che permette di capire rapidamente come comportarsi all'accensione di una specifica spia. Ma non è tutto, perché i futuri clienti possono utilizzare l'app myHyundai per semplificare il processo d'acquisto: dalla configurazione dell'auto, fino alla consegna della vettura, passando per l'accesso diretto alla piattaforma Click to Buy. Infine, con la Live Chat, si può beneficiare di una consulenza in tempo reale delle concessionarie, mentre la sezione myPrivilegi permette di accedere alle iniziative dei partner di Hyundai, ed alle promozioni.

