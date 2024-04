Motore Cummins Helm X15, che vantaggi col multicombustibile

Cummins, il colosso dei motori a gasolio con sede a Columbus nell'Indiana, ha annunciato che lancerà a breve l'innovativo propulsore multicombustbile X15 della serie Helm, che sarà conforme alle normative statunitensi allineate Epa e Carb 2027. In Nordamerica sarà destinato al mercato dei veicoli pesanti per i trasporti su strada.

Come ribadisce l'azienda il nuovo Helm X15 offre sensibili miglioramenti in termini di emissioni dei gas serra e di efficienza del funzionmento, pur mantenendo le stesse caratteristiche dell'attuale X15 con potenze fino a 605 Cv e 2780 Nm di coppia.

"Abbiamo applicato la nostra decennale esperienza con l'X15 al nostro motore di prossima generazione - ha affermato José Samperio, vice presidente North America on-highway di Cummins - e crediamo che questi investimenti saranno utili ai nostri clienti anche in futuro".

Fin dall'inizio del suo sviluppo, la nuova generazione dell'X15 è stata progettata pensando alla completa integrazione dei propulsori di Cummins con i gruppi assale di Meitor e le trasmissioni Eaton, per ottimizzare efficienza, durata e costi di gestione. L'architettura X15 utilizza un alternatore da 48 Volt ad alto rendimento con trasmissione a cinghia e una soluzione di riscaldamento post-trattamento, questo allo scopo di soddisfare standard sulle emissioni sempre più rigorosi.

In linea con il portafoglio di motori diesel Cummins, il nuovo X15 è in grado di utilizzare miscele di biodiesel (fino al 20%) e a basso tenore di carbonio rinnovabili fino al 100%.

Cummins è stato uno dei primi produttori di motori ad adottare i carburanti rinnovabili che riducono le emissioni di CO2 e il consumo di carburante diesel con il vantaggio di essere facilmente disponibili nelle odierne infrastrutture di rifornimento.

"Con maggiore efficienza, minori emissioni e molteplici combustibili, le piattaforme Cummins Helm - ha affermato Jane Beaman, vice president global on-highway business, Cummins - offrono ai nostri clienti il controllo su come gestire la propria attività facendo parte della transizione energetica.

Possono scegliere i tipi di carburante che funzionano meglio per loro, per le loro attività e per i loro obiettivi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA