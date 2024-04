Bosch allarga gamma dei sensori temperatura gas di scarico

Tutti i sistemi di trattamento dei gas di scarico, oggi sempre più efficaci ma al tempo stesso più complessi, fanno affidamento sui sensori di temperatura che - Insieme ai sensori di particolato e ai sensori di ossido di azoto (NOx) - costituiscono con la loro precisione e affidabilità per il corretto funzionamento delle centraline e quindi del sistema nei suo complesso.

Ecco perché Bosch, che è uno dei maggiori fornitori al mondo di sensori per l'industria automobilistica, fa fronte alle esigenze delle officine di manutenzione e riparazione con una gamma di ricambi che ora include oltre 250 codici per sensori di temperatura dei gas di scarico.

Con l'inserimento a catalogo di ulteriori 107 codici per motori diesel, benzina e ibridi, la gamma Bosch comprende circa 50 sensori di temperatura per autocarri pesanti e leggeri e oltre 230 per le auto, per coprire le esigenze dei proprietari europei di 45 milioni di veicoli dotati di sensori di temperatura.

Grazie alla sua pluriennale esperienza Bosch è uno dei fornitori leader nel campo dei sistemi di trattamento dei gas di scarico: tutti i sensori sono quindi testati secondo gli stessi elevati standard di qualità del primo equipaggiamento. Nel corso del 2024, Bosch prevede di continuare ad ampliare la gamma con ulteriori 70 sensori di gas di scarico.

I sensori della temperatura dei gas, che possono essere installati in più punti nel tratto di scarico dei motori diesel, benzina e ibridi, misurano la temperatura e la trasmettono come segnale elettrico alla centralina del motore.

Per monitorarli nel sistema diagnostico di bordo è possibile utilizzare un tester di diagnosi come il KTS di Bosch, che consente ai professionisti dell'officina di identificare facilmente sensori usurati o difettosi. Poiché per l'installazione dei sensori è sufficiente un dado di raccordo, anche quelli difettosi possono essere sostituiti in modo rapido e semplice.



