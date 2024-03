Nissan introduce il sistema Monitoraggio Veicoli Rubati

Un nuovo sistema di localizzazione della vettura in caso di furto per Nissan. La tecnologia introdotta dalla casa automobilistica, denominato Monitoraggio Veicoli Rubati, è disponibile per i modelli Nissan Qashqai (a partire dall'allestimento N-Connecta), X-Trail (a partire dall'allestimento N-Connecta) e Ariya ed è integrato nell'app NissanConnect Sericves.

Il Monitoraggio Veicoli Rubati è gestito in collaborazione con Vodafone Automotive e permette di tracciare e localizzare il veicolo rubato utilizzando il GPS. L'individuazione e il recupero del mezzo sono a cura dal fornitore del servizio e delle Forze dell'Ordine, che possono decidere di disattivare da remoto l'avviamento della vettura per facilitare le operazioni.

Accedendo alla sezione Nissan Store dell'app NissanConnect Services, i clienti possono verificare se il proprio veicolo è dotato di Monitoraggio Veicoli Rubati e, nel caso, scegliere di sottoscrivere online l'abbonamento al costo di 99 euro/anno.

Il servizio, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, prevede attività di call center e notifiche istantanee nel caso il veicolo venga spostato all'insaputa del proprietario, che può seguirne i movimenti tramite l'app. Inoltre, una vasta rete europea di call center, che interagisce direttamente con le Polizie locali, permette di individuare e recuperare la vettura anche al di fuori dei confini nazionali.

"Il Monitoraggio Veicoli Rubati - ha dichiarato Guillaume Pelletreau, vice president, electrification and connected services Nissan AMIEO Region - offre ai nostri clienti un maggiore livello di tranquillità, che possono parcheggiare la vettura vicino casa o in luoghi meno familiari, certi che, in caso di furto, potranno recuperarla con il supporto delle Forze dell'Ordine".



