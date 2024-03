Viritech VPT60N, sistema fuel cell pronto per il montaggio

I costruttori che volessero allargare il loro impegno nella transizione ecologica verso soluzioni fuel cell hanno ora una soluzione praticabile e soprattutto pronta per il montaggio nel veicolo, ready to run come dicono gli addetti ai lavori.

Lo specialista britannico Viritech, che si era fatto conoscere con l'hypercar Apricale disegnata da Pininfarina, ha infatti lanciato il kit di propulsione a celle a combustibile VPT60N che, precisa l'azienda, e disponibile per auto, veicoli commerciali leggeri e fuoristrada Prevede un cella a combustibile da 60 kW per una potenza del propulsore di 200 kW (272 Cv) è configurabile con design modulare per consentire una facile integrazione in molte applicazioni. Il gruppo comprende una fuel cell con bilanciamento dell'impianto e convertitore di potenza Dc/Dc Boost, una batteria da 16 kWh 400 Volt e un sistema di gestione della batteria e del raffreddamento.

Nella combinazione con la macchina elettrica scelta da Viritech, il sistema può erogare una potenza di picco fino a 200 kW e una coppia all'asse di ben 4.100 Nm. Il sistema di stoccaggio dell'idrogeno ha una capacità di 6 kg e lavora a 350 bar con regolazione della pressione e sistema di riempimento conforme alle norme Sae.

Sia il serbatoio di energia della batteria che quello di idrogeno sono disponibili in fattori di forma personalizzati per facilitare l'imballaggio sul veicolo con un'opzione standardizzata per entrambi disponibile per ridurre al minimo i tempi di consegna.

Il gruppo propulsore viene consegnato con tutta l'integrazione dei sistemi tra i componenti del gruppo propulsore e Vcu preconfigurata per l'avvio del sistema nel veicolo.

"Siamo entusiasti di mettere a disposizione degli grandi Oem e dei produttori Tier-1 un propulsore a celle a combustibile praticabile, disponibile e facilmente integrabile - h detto Timothy Lyons, ceo di Viritech - e ciò consente ai produttori di accelerare l'immissione sul mercato di veicoli a celle a combustibile".



