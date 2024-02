Garmin punta sulle gioiellerie, Ganna il nuovo testimonial

Garmin, riconosciuto come il colosso della tecnologia gps per l'automotive, la nautica, l'aviazione e lo sport, si fa spazio nel lusso con una gamma di orologi venduti nelle gioiellerie e un'iniziativa, Authentic Project, che nella seconda edizione ha come protagonista il recordman dell'ora Filippo Ganna, il ciclista campione olimpico di Tokyo 2020 e pluricampione del mondo su pista.

L'8 ottobre 2022 Ganna è entrato nella storia, frantumando il precedente record sulla pista del Velodrome di Grenchen in Svizzera e dopo due anni è ancora imbattuto. "Abbiamo voluto raccontare la nostra unicità con le storie che hanno Garmin come protagonista, l'anno scorso quella di Simone Moro che 8 anni fa ha realizzato la prima scalata in invernale del Nanga Parbat della storia - spiega Sara Cesarotti responsabile marketing e comunicazione - ora passiamo 'la fiaccola' a Filippo Ganna che ha realizzato un'impresa straordinaria e Garmin lo ha accompagnato a superare i limiti".

"Ciò che anima le nostre scelte di progettazione è la continua ricerca del livello ulteriore, dell'asticella spostata sempre più in alto, una spinta motrice che ci permette di rendere possibile l'impossibile", aggiunge Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia. Da ieri nella vetrina del secondo Garmin Premium Dealer aperto a Milano insieme al gruppo Percassi è in mostra l'iconica bici crono Pinarello Bolide F HR 3D con cui Ganna ha realizzato il record dell'ora per poi spostarsi, in un viaggio itinerante, presso 10 gioiellerie italiane.



