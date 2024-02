Renault Scénic E-Tech Electric: innovativa anche nel tetto

Tra le particolarità tecnologiche della nuova Renault Scénic E-Tech Electric troviamo anche il tetto smart, denominato Solarbay. Si tratta di un innovativo tetto panoramico, capace di diventare completamente o parzialmente opaco, oppure trasparente, che consente di proteggersi dal sole preservando la luminosità dell'abitacolo e la temperatura, ideale per mantenere il comfort termico sia in estate che inverno. Frutto di uno sviluppo congiunto ad opera di Renault e Saint-Gobain, con il sole alto evita di tirare la classica tendina oscurante, un accessorio divenuto ormai superfluo sulla nuova elettrica della casa francese. Una scelta che rientra tra le innovazioni del brand pensate per migliorare la vita a bordo delle vetture, come ha rivelato Anne-Chloé Kort, product leader di Renault Scénic E-Tech Electric. Infatti, è sufficiente premere il pulsante situato sulla plafoniera, facilmente raggiungibile dal conducente e dal passeggero anteriore, o utilizzare il comando vocale di Google Assistant, ed in soli cinque secondi, attraverso una sottile onda progressiva che compare o scompare lungo i nove segmenti, il tetto panoramico in cristallo, lungo più di un metro, riesce a divenire completamente opaco o trasparente. Solarbay , inoltre, può essere regolato in quattro posizioni: completamente trasparente, completamente opaco, ma anche, separatamente, trasparente all'anteriore e opaco al posteriore, o viceversa. Questo tetto innovativo rappresenta una soluzione ideale anche per i bambini, che possono giocare o dormire senza che i raggi del sole li disturbino. Inoltre, protegge dagli sbalzi di temperatura mediante i vari strati di vetro, e passa automaticamente alla modalità opaca quando si spegne il motore e si scende dal veicolo, mentre, riaccendendo il propulsore, riprende l'ultima posizione in autonomia. Infine, permette di guadagnare ben 3 centimetri di spazio per la testa, e di ridurre il peso del veicolo da 6 ad 8 kg rispetto ai tetti panoramici tradizionali con sistema di oscuramento meccanico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA