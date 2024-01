DS 4 E-Tense ancora più 'premium' con pack di servizi

La guida di Ds 4 E-Tense punta sul comfort con i nuovi pack di servizi connessi. Con l'adozione dei rinnovati pacchetti tecnologici che rispondono ai nomi di Connect One e Connect Plus, che sublimano l'esperienza di guida di Ds 4 E-Tense Plug-In Hybrid punta alla qualità delle 'sorelle maggiori'.

Attivo per un periodo di dieci anni dall'acquisto della vettura e incluso nel prezzo, il Pack Connect One offre prestazioni pensate per una guida in totale sicurezza e tranquillità. Nello specifico, il pacchetto, in caso di emergenza utilizza la funzione Sos & Assistance che attiva un sistema di localizzazione integrato, il quale a sua volta provvede a contattare i soccorsi automaticamente.

Il servizio di Telemanteinance Ds, invece, garantisce un contatto diretto con il Ds Service, per mantenere sotto controllo lo stato di salute del veicolo ed i relativi dati tecnici, tramite rapporti mensili via e-mail e aggiornamenti.

Infine, attraverso il Maintenance e-book, il libretto di manutenzione digitale, è possibile tenere sotto controllo la cronologia degli interventi eseguiti sulla propria vettura visualizzandola dall'app MyDs.

Il secondo pacchetto disponibile per il cliente di Ds 4 è il Pack Connect Plus, valido tre anni a partire dalla data della garanzia del produttore. Rispetto al primo, Connect Plus offre servizi premium aggiuntivi. Tra questi spicca il sistema di navigazione connesso con riconoscimento vocale e facilmente accessibile dal posto di guida, sempre incluso nel prezzo di acquisto della vettura, che comprende vari servizi sviluppati da TomTom, come il traffico in tempo reale e gli autovelox.

Altra novità di rilievo, inclusa nella Pack Connect Plus, è l'integrazione di ChatGpt nel sistema Ds Iris System. Inoltre, il cliente che sceglie questo Pack può contare su altre funzionalità, come il servizio di Geofencing, che in tempo reale avvisa il guidatore dell'ingresso in una zona a basse emissioni, o il Remote Control, con cui gestire la Ds 4 da remoto tramite lo smartphone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA