Ces 2024, Valeo presenta nuovo sistema Ineez Air Charging

Si chiama Ineez Air Charging ed è la soluzione per la ricarica wireless dei veicoli elettrici che Valeo ha svelato al Consumer Eletronics Show di Las Vegas e che rappresenta un importante tappa nel rendere più semplice la gestione dei Bev anche in ambiente domestico. E' coperto da oltre 25 brevetti che spaziano dall'hardware al software e alla meccatronica La grande innovazione di Ineez è infatti rappresentata dalla possibilità di poter essere utilizzato per la ricarica senza bisogno di installazioni fisse e, naturalmente, senza collegare cavi.

E' quindi adatto per tutti i luoghi pubblici - come strade, parcheggi, centri commerciali - ma anche privati come le singole abitazioni o i luoghi di lavoro. Valeo Ineez Air Charging è una soluzione efficiente e leggera per ricaricare la batteria in modo induttivo, senza alcun cavo di ricarica. Ed è l'unica soluzione wireless che utilizza una frequenza operativa ultra bassa, circa 3kHz, che tra i diversi vantaggi offre modolità di ricarica unica, più leggera (50% del peso di altri sistemi) e più semplice. Per questo sistema Valeo ha realizzato un hardware semplificato che lo rende accessibile a tutti, mantenendo un'efficienza elevata - superiore al 90% - rispetto a quanto si ottiene collegando la batteria alla rete.

È stato progettato per garantire la compatibilità in tutto il mondo con ogni wall box, la rete di ogni Paese (rete monofase o trifase) e con tutte le auto (batterie da 400-800 V). Inoltre Valeo Ineez Air Charging offre funzionalità Vehicle-to-Grid (V2G) per qualsiasi soluzione di alimentazione mirata 7-22 kW. Per il funzionamento Valeo Ineez Air Charging può essere collegato a una wallbox esistente o collegato direttamente alla rete dato che fornisce tutte le sicurezze e le comunicazioni necessarie con il veicolo e l'utente. È anche preparato per un futuro in cui le auto autonome si ricaricheranno da sole su un'area ad induzione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA