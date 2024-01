Ces 2024, Hyundai Mobis Mobion si muove come un granchio

All'interno del gigantesco stand Hyundai all'edizione 2024 del Consumer Electronics Show di Las Vegas, la società Mobis - il potente 'braccio armato' del Gruppo sudcoreano che opera a livello globale nelle forniture di componenti ed elementi pre-assemblati - ha attirato attenzioni e scatti degli smartphone debuttando come costruttore di auto.

Lo ha fatto con l'esemplare unico Mobion che, evidentemente, ha soprattutto la funzione di dimostratore delle sue soluzioni high tech per veicoli elettrici tra cui l'innovativo sistema e-Corner.

Grazie a questa tecnologia - che fa muovere attorno ad un asse verticale ogni singola ruota gestendo elettronicamente questi movimenti - Mobion può muoversi in senso laterale/diagonale ed anche far ruotare l'auto su sé stessa.

Come ha ampiamente dimostrato in una sorta di insolito 'balletto' l'auto laboratorio di Mobis aggiunge alle consuete modalità di funzionamento anche quei modi con cui non si è mai vista muovere una quattro ruote. Questo per facilitare le manovre nei parcheggi e, in generale, per aumentare la sicurezza e la facilità d'uso.

Per consentire il movimento laterale, la guida diagonale e la rotazione su perno, le quattro ruote sono controllate individualmente. Il sistema e-Corner, responsabile della traduzione di questi movimenti dinamici in realtà, comprende quattro tecnologie chiave. Quella denominata In-Wheel sfrutta quattro piccoli motori per ciascuna ruota, una configurazione che consente di generare scaricare la potenza in modo indipendente. C'è poi il sistema e-Corner che integra perfettamente le funzioni di frenata, sterzo e sospensione nell'In-Wheel.

"Mobion rappresenta l'incarnazione delle tecnologie chiave di Hyundai Mobis, tutte pronte per la produzione di massa immediata - ha affermato Lee Seung-Hwan, responsabile dell'ingegneria avanzata di Hyundai Mobis - da sempre impegnata a cambiare il paradigma della mobilità Mobis ha creato Motion per mostrare i nostri prodotti e le nostre capacità chiave".



