Ces 2024, da Bosch entro l'anno un motore termico a idrogeno

Entro l'anno Bosch, il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, avvierà la produzione del primo motore Ice di una nuova generazione che brucia idrogeno anziché gasolio. L'annuncio è stato dato durante la tradizionale conferenza di Bosch al Consumer Electronics Show di Las Vegas e che quest'anno ha toccato molti degli aspetti della roadmap verso la decarbonizzazione.

Attraverso la sua divisione Mobility Bosch punta molto (anzi moltissimo) sull'emergente business dell'idrogeno per la mobilità, sia attraverso gli innovativi motori a combustione interna che funzionano a idrogeno, sia con i suoi stack di celle a combustibile, ambito in cui - è stato sottolineato - ha già ricevuto ordini dai clienti in Cina, Europa e Stati Uniti. Bosch prevede di registrare vendite per 5,3 miliardi di dollari entro la fine del decennio grazie alle fuel cell a idrogeno, ai motori Ice che lo bruciano e agli elettrolizzatori che lo producono. L'azienda sta inoltre sfruttando la sua tecnologia per l'industria stazionaria dell'idrogeno. Bosch afferma che investirà 2,6 miliardi di dollari nell'idrogeno tra il 2021 e il 2026.

L'interesse per il business dei motori a combustione interna a idrogeno - che per Bosch nei veicoli industriali "avranno prestazioni analoghe ai diesel" - è in forte aumento a seguito della decisione della Commissione Europea che li ha dichiarati a emissioni zero, quindi come i motori elettrici.

"Bosch sta guardando oltre alle fonti energetiche tradizionali - ha detto Tanja Ruckert, membro del consiglio di amministrazione dell'azienda tedesca - per trovare alternative più sostenibili. Ci stiamo concentrando in particolare sull'idrogeno".

"Crediamo che sarà fondamentale per soddisfare le nostre future esigenze con impatto climatico zero - ha sottolineato Mike Mansuetti, presidente di Bosch in Nord America - e ciò implica massicci investimenti nelle tecnologie dell'idrogeno ed anche lo sviluppo di soluzioni lungo la catena del valore dell'idrogeno".

"Una delle principali sfide è il motore a celle a combustibile a idrogeno, che riteniamo sia la strada verso l'elettrificazione per i veicoli più pesanti" ed a cui Bosch ha collaborato per avviare la produzione del camion elettrico Nikola in cui l'energia è fornita dalle celle a combustibile alimentate con idrogeno. .



