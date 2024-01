Ces 2024, da Bosch e Gruppo Vw l'Automated Valet Charging

Grazie ad una collaborazione tra Bosch e Cariad, la consociata di Volkswagen dedicata ai software, l'utilizzo delle auto elettriche potrebbe diventare ancora più semplice e comodo. Come è stato svelato al Consumer Electronics Show di Las Vegas, è infatti in fase di test il sistema di Automated Valet Charging.

Questa soluzione, basata sull'esistente sistema di parcheggio automatizzato senza conducente a bordo Automated Valet Parking di Bosch, guida direttamente i veicoli elettrici verso un posto auto attrezzato con un punto di ricarica, dove un robot esegue il collegamento del cavo.

Completata l'operazione, il veicolo si dirige autonomamente verso un posto auto libero. I test di questa tecnologia sono in corso in due strutture in Germania: a Ingolstadt nel garage di Cariad riservato al personale per testare i movimenti nel parcheggio autonomo mentre la ricarica autonoma Automated Valet Charging è in sviluppo in un sito Bosch a Ludwigsburg.

