Ces 2024, Bmw punta a leadership nella mobilità digitalizzata

Nessuna novità nella gamma delle auto Bmw all'edizione 2024 del Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas, nemmeno a livello di hardware e piattaforma.

Tutta l'attenzione è stata riservata invece ai contenuti digitali dei modelli attuali e futuri, ai nuovi servizi 'connessi' e alle App che - ha affermato la Casa di Monaco - nel loro insieme costituiscono "i progetti di sviluppo che dimostreranno la leadership di Bmw nella mobilità digitalizzata del futuro".

Ne è un esempio l'assistente vocale che, introdotto nel nel 2018 come parte del sistema iDrive - raggiunge ora con l'aiuto dell'Amazon Alexa Large Language Model (Lllm) livelli di funzionalità inimmaginabili ma resi ora possibili dall'intelligenza artificiale generativa Il nuovo Bmw Intelligent Personal Assistant offrirà a breve capacità di elaborazione complesse, per consentire interazioni e dialoghi di tipo umano, che proprio dal Large Language Model elaborail linguaggio umano ad alto livello e genera risposte conseguenti. Bmw ha presentato anche i progressi nell'utilizzazione di Alexa Custom Assistant di Amazon - che consente di creare la propria voce personalizzata per l'assistente virtuale - e che debutterà nella prossima generazione del Bmw Intelligent Personal Assistant.

Debutto al Ces dell'esperienza di gioco Beach Buggy Racing 2 - una corsa ricca di azione - in cui due giocatori possono competere restando nel veicolo e sfruttando il display diviso.

Grazie a questa evoluzione i comuni controller di gioco Bluetooth già dai prossimi mesi potranno essere collegati - solo se presente il sistema operativo 9 - all'infotainment di bordo in pochi passaggi.

Altra novità per i modelli con sistema operativo 9 è il Bmw Digital Premium. Fornito in una prova gratuita di 90 giorni e poi acquistabile tramite il ConnectedDrive Store sul web, Digital Premium include oltre alla navigazione estesa nuove funzioni e opzioni di personalizzazione attraverso My Modes .

Con la Video App nei sistemi operativi Bmw 8.5 e 9 l'intrattenimento a bordo raggiunge nuovi livelli e i clienti - oltre che sullo schermo cinematografico Bmw con Amazon Fire TV integrato nella Serie 7, possono ora guardare una varietà di contenuti video sul display centrale.

Gli sviluppatori Bmw hanno collaborato invece con Xperi Inc.

per ottimizzare il sistema operativo TiVo già presente con successo nel settore delle Smart TV. A bordo delle Bmw offrirà streaming video e il servizio DTS AutoStage con intrattenimento tramite canali live o librerie multimediali on-demand.

Come nella nuova Serie 5, anche nei futuri modelli di Bmw saranno fruibili notiziari, sport, cartoni animati per bambini, film e serie Tv.

Riflettori puntati alla conferenza di Las Vegas anche suI progetto di sviluppo congiunto con Valeo per offrire nei modelli Bmw il parcheggio custodito telecomandato e successivamente soluzioni di parcheggio automatizzato di livello 4 di nuova generazione.

