Marelli al CES con la tecnologia Software-Defined Interior

Al CES 2024 Marelli sarà presente con la tecnologia "Software-Defined Interior"; si tratta di un'evoluzione del Digital Cockpit di Marelli, ed annovera un'unità elettronica centrale alimentata dalla piattaforma di ultima generazione Snapdragon Cockpit. In pratica, con questa soluzione gli interni dell'auto sostituiscono le interfacce analogiche con display digitali e sfruttano contenuti che possono essere personalizzati mediante l'intelligenza artificiale. Il Software-Defined Interior di Marelli supporta diverse tecnologie, tra cui il display dello stesso brand denominato l'HorizonView, che si estende da montante a montante; ed include una delle prime applicazioni automotive di display OLED sviluppato da Marelli con il supporto di BOE. Inoltre, sfrutta la soluzione CAMEX (Context-Aware Mobility Experience) di Marelli, basata sull'intelligenza artificiale, per un'interazione con il veicolo senza eguali attraverso l'analisi dell'intero ambiente, sia all'interno sia all'esterno dell'auto.

Il tutto si integra con la piattaforma software-defined audio di Marelli, che separa l'amplificatore nelle varie ZCU (Zone Control Units), ottenendo un sistema audio più flessibile ed efficiente. La personalizzazione dell'esperienza utente si esplica anche attraverso il servizio Deep Logger di Sibros e l'analisi dei Big Data, per avere un veicolo sempre aggiornato a livello di software, e servizi quali la manutenzione predittiva.



